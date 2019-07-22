Воронеж, , 13:59 — REGNUM

До конца года в Воронеже начнется ремонт путепроводов на улицах Ленина и 9 января. Точные сроки пока неизвестны, при этом власти настаивают на том, чтобы ремонт объектов был завершен в течение четырех месяцев. Об этом сообщила пресс-служба администрации Воронежа по итогам внутреннего рабочего совещания 22 июля.

Работы по ремонту путепроводов на улицах 9 января и Ленина стартуют в этом году, их начальная стоимость по контрактам составляет, соответственно, 710,6 млн и 251,2 млн рублей. Завершиться работы должны до октября 2020 года. Торги состоялись сегодня, 22 июля, по их итогам будут определены подрядчики. Глава города Вадим Кстенин поставил задачу: минимизировать сроки перекрытия движения по путепроводам на улицах Ленина и 9 января для их ремонта. По его словам, срок ограничения каждого объекта не должен превышать четырех месяцев.

«Улично-дорожная сеть города не выдержит одновременного перекрытия движения по обоим путепроводам. Поэтому в 2019 году виадук на улице Ленина перекрываться не должен. На первом этапе ставлю задачу обеспечить строительство технической эстакады для выноса водовода и электросетей», — сказал Кстенин.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Воронеже ведутся ремонтные работы на Северном мосту — одному из трех мостов, соединяющих левобережную и правобережную части города. В связи с этим движение на мосту ограничено — с середины июня проехать можно лишь по одной половине моста. Несмотря на то, что ограничение движения пришлось сезон минимального трафика, на мосту все равно систематически образуются заторы.