Салехард, , 13:54 — REGNUM

ПАО «Новатэк» объявило о закрытии сделок по продаже долей участия в проекте «Арктик СПГ 2». Таким образом, по 10% в совместном предприятии получили дочернее общество Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации («CNPC»), дочернее общество CNOOC Ltd. («CNOOC») и консорциум «Japan Arctic LNG» (Mitsui & Co совместно с Японской национальной корпорацией по нефти, газу и металлам JOGMEC).

На официальном сайте Новатэка его председатель Правления Леонид Михельсон так прокомментировал ситуацию: «Успешно закрыв сделки по продаже долей, мы сформировали состав участников «Арктик СПГ 2». Достигнутый целевой уровень участия «НОВАТЭКа» позволит принять окончательное инвестиционное решение и оптимально использовать денежный поток Компании для финансирования наших новых проектов».

Напомним, что договор о купле-продаже 10% доли участия в проекте «Арктик СПГ 2» был подписан в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Он предусматривает ежегодное приобретение японскими участниками сжиженного природного газа около 2 млн тонн, а сами японские оцениваются в сумму около 3 млрд долларов.

На подписании договора Леонид Михельсон заявил: «Мы приветствуем вхождение Mitsui и JOGMEC в «Арктик СПГ 2». Импортируя СПГ на протяжении 50 лет, Япония является одним из крупнейших его потребителей. Японские компании обладают большим опытом реализации СПГ-проектов и продаж СПГ по всему миру. Участие японских партнеров в проекте «Арктик СПГ 2» будет способствовать его успешной реализации».

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Проект «Арктик СПГ 2» предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год каждая. Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения. По состоянию на 31 декабря 2018 года, доказанные и вероятные запасы Утреннего месторождения по российской классификации составили 1 978 млрд куб. м природного газа и 105 млн тонн жидких углеводородов.