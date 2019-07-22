Москва, , 13:54 — REGNUM

За первые шесть месяцев 2019 года количество автодилеров в России уменьшилось на 74 компании. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По информации специалистов агентства, на сегодняшний день в России работают 3 376 официальных дилерских центров. В то время, как на начало года их было 3450. Уменьшение количества дилеров объясняется тем, что за отчётный период было заключено 239 новых дилерских контрактов, а расторгнуто — 313.

Больше всего сократились дилерские сети китайского бренда Lifan. За полгода их число уменьшилось на 34 штуки. Второй по сокращению точек продаж идёт китайская автокомпания Chery. Она закрыла 12 дилерских центров. На третьем месте — узбекский бренд Ravon (-18 шт.).

Далее идут: GM-AVTOVAZ (-7) и FAW (-6). Также по четыре дилера «потеряли» УАЗ, Smart и Ford. Три дилерских центра закрыла китайская компания Geely, а французский Renault — два.

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