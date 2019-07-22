Бишкек, , 13:53 — REGNUM

Объем производства промышленной продукции в Таджикистане по итогам первой половины 2019 года составил 11,923 млрд сомони ($1,26 млрд), что на 12,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 22 июля сообщает издание «Авеста» со ссылкой на министерство промышленности и новых технологий республики.

За отчетный период производство в угольной промышленности выросло на 18,6%, до 17,5 млн сомони ($1,85 млн), в горнорудной промышленности — на 7,5%, до 211,7 млн сомони ($22,4 млн), в легкой промышленности — на 19,8%, до 95,8 млн сомони ($1 млн), в машиностроении — на 15%, до 107 млн сомони ($11,3 млн), в пищевой промышленности — на 10%, до 217,6 млн сомони ($23 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-апреля 2019 года производство промышленной продукции в Таджикистане составило 7,6 млрд сомони ($806 млн по курсу на 16 мая), что на 12,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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