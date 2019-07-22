Пекин, , 13:47 — REGNUM

Китай переработал 1,07 млн утилизированных транспортных средств за первое полугодие 2019 года, что на 22,8% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщили 21 июля в Министерстве коммерции КНР.

Государство переработало 895 тыс. автомобилей и 170 тыс. автомобилей за указанный период, что на 25,9% и 8,6% больше соответственно, чем годом ранее. Общее количество переработанных пассажирских транспортных средство достигло 649 тыс. единиц, что на 21,7% больше, чем годом ранее. Количество переработанных грузовых автомобилей выросло на 39,5% до 196 тыс. единиц.

В июне 2019 года Китай переработал 187 тыс. списанных развалюх, что на 31,5% выше, чем за тот же месяц 2018 года. Китай таким образом пытается выстраивать экономику замкнутого цикла. В 2018 году Китай переработал 2 млн транспортных средств.