Москва, , 13:46 — REGNUM

Правительство предлагает лишить пальмовое масло ставки налога на добавленную стоимость. Как передает корреспондент ИА REGNUM22 июля, такие поправки комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал в ходе рассмотрения законопроекта о льготном налогообложении для фруктов и ягод.

Речь идёт о законопроекте, направленном на введение льготного НДС в 10% на плодово-ягодную продукцию. В ходе обсуждения законопроекта в первом чтении депутаты уже обсуждали возможность отмены льготного налогообложения для пальмового масла.

«Предлагается дополнить действующую норму «масло растительное», словами «за исключением масла пальмового». Здесь вопрос не столько доходов бюджета, сколько вопрос здоровья населения. Но имея в виду, что могут быть последствия для бюджета, предлагается уже в третьем чтении законопроекта в постановлении Госдумы о принятии закона, указать, что освобождающиеся средства, то есть дополнительные доходы бюджета, рекомендовать правительству при рассмотрении бюджета на очередную трехлетку, направить их на поддержку молочного животноводства», — отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

По его словам, сегодня в бюджет от производителей пальмового масла поступает порядка 4,5−5 млрд рублей — так, в 2018 году в бюджет поступило порядка 4,7 млрд рублей. За счёт отмены льготы ставка НДС для пальмового масла составит 20% и в бюджет, соответственно, поступит на 4,5−5 мдрд рублей больше.