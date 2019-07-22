Магас, 22 июля 2019, 13:36 — REGNUM
Сложности рынка труда на Кавказе объясняются почти полным отсутствием промышленной инфраструктуры, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 22 июля, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя данные о регионах с самой напряженной ситуацией на рынке труда.
Ранее в Роструде сообщили, что наиболее сложная ситуация сложилась в южных регионах — в Ингушетии, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкессии. Число официально зарегистрированных безработных в этих регионах во много раз превышает число официально открытых вакансий.