Магас, , 13:36 — REGNUM

Сложности рынка труда на Кавказе объясняются почти полным отсутствием промышленной инфраструктуры, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 22 июля, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя данные о регионах с самой напряженной ситуацией на рынке труда.

Ранее в Роструде сообщили, что наиболее сложная ситуация сложилась в южных регионах — в Ингушетии, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкессии. Число официально зарегистрированных безработных в этих регионах во много раз превышает число официально открытых вакансий.

«Эти регионы традиционно «лидируют» во всех антирейтингах. Проблема состоит в том, что в советское время там фактически не была проведена индустриализация. Промышленной инфраструктуры там практически нет.

Трудности в этих регионах — не только у безработных. Даже у тех, кто трудоустроен официально, самые низкие зарплаты в стране. Большая часть официально работающих получают зарплату ниже прожиточного минимума», — отметила Елена Кудрявцева.