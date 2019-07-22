Сеул, , 13:40 — REGNUM

Южнокорейский банк Shinhan Bank окажет финансовую поддержку малым и средним предприятиям, пострадавшим от тайфуна «Данас». Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей банка.

По их словам, в качестве финансовой поддержки банк выделит на кредитование 100 млрд вон (~$84,95 млн).

По данным специалистам, банк будет выдавать до 300 млн вон (~$255 тыс.) на одну компанию и до 30 млн вон (~$25 500) индивидуальным предпринимателям.

«Мы надеемся, что наши клиенты смогут получить необходимую сумму, чтобы устранить все последствия аварии», — сообщили представители банка.

Напомним, что с 17 по 21 июля на Южную Корею обрушился тайфун «Данас», в результате которого на территории страны выпало более 1000 мм осадков.