Ростов-на-Дону, , 13:35 — REGNUM

Пока в Ростовской области завершается уборочная страда, специалисты исследуют полученное зерно на качество и определяют его класс. В текущем году в основе каравая — высококачественное продовольственное зерно. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Борис Кустодиев. Сжатое поле со снопами. 1905

«В понедельник селяне перешагнут новый рубеж — 9,5 миллиона тонн ранних зерновых. При этом 87% собранного урожая — высококачественное продовольственное зерно», — сообщил глава региона.

Стоит напомнить, что ещё в 2017 году, когда Ростовская область дала рекордный урожай — более 13 млн тонн зерна, труженики села обратили внимание на его низкое качество. Лишь 66% пшеницы была продовольственной, остальные 34% — фуражное зерно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр сельского хозяйства РФДмитрий Патрушев заявил, что урожай зерна в 2019 году позволит обеспечить не только все внутренние потребности страны, но и гарантирует стабильность рынка и рост зарубежных поставок. В текущем году специалисты прогнозируют урожай зерновых в объёме около 118 млн тонн, в том числе пшеницы до 75 млн тонн.

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