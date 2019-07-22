Чебоксары, , 13:25 — REGNUM

В Чувашии в рамках дела о банкротстве реестр требований кредиторов может пополниться на 15,15 млн рублей. Соответствующее требование о включении в реестр подал республиканский минюст в суд, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В Арбитражный суд Чувашии поступило требование министерства юстиции и имущественных отношений по делу о банкротстве ГУП «Чувашавтотранс» республиканского министерства транспорта. Минюст требует включить в реестр требований кредиторов задолженности на сумму 15 152 932 рублей 52 копейки, в том числе 11 749 715 рублей 74 копейки основного долга и 3 403 216 рублей 78 копеек пени.

Суд принял дело в производство и назначил судебное заседание на 20 августа 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минюст республики проиграл суд в части сделок о передаче имущества. В 2017 году министерству юстиции в счёт погашения задолженности передан ряд объектов «Чувашавтотранса» на общую сумму в 15,6 млн рублей, в структуре имущества — административный корпус, котельная, профилактории для ремонта и другие. Конкурсный управляющий, который подал заявление в суд, счёл, что кредитору в лице минюста «было оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения его требований» — суд удовлетворил его требования.

Напомним, 20 сентября 2018 года Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании «Чувашавтотранса» банкротом и открытии конкурсного производства. Предприятие ушло с рынка пассажирских перевозок в июле 2018 года, обслуживая ранее более 230 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.

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