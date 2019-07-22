Кемерово, , 13:19 — REGNUM

За шесть месяцев 2019 года угольные компании Кузбасса добыли 121,1 млн тонн угля, что почти на 3 млн тонн меньше, чем за первое полугодие 2018 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Кемеровской области со ссылкой на доклад департамента угольной промышленности.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

В июне падение добычи составило почти два млн тонн — с 20,9 млн в 2018 году до 19 млн тонн в 2019 году.

Снижение добычи произошло за счёт падения на 19,8% производства энергетических марок угля до 13 млн тонн, большая часть которого была добыта открытым способом. В то же время добыча коксующихся марок показала уверенный рост в 9,1%, составив в июне 2019 года 6 млн тонн. Основной объем этого типа добывается в шахтах.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне стало известно о приостановке работа разреза «Кийзасский» в городе Мыски Кемеровской области, в результате чего более ста человек остались без работы. По их версии, это произошло из-за передела собственности, другие считают, что всему виной сход горного отвала — ЧП произошло в ночь с 5 на 6 июня. В результате схода порода пострадали опоры линий электропередачи, было перекрыто русло реки Большой Кийзас.

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