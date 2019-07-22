Ростов-на-Дону, 22 июля 2019, 13:16 — REGNUM
Хлеборобы Ростовской области собрали более 9,5 млн тонн ранних зерновых. Но уборочная страда на донских полях ещё продолжается. В ближайшее время завершат сбор хлеба аграрии десяти районов. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.
«Сейчас на полях области самая ответственная пора — завершение уборки. В понедельник селяне перешагнут новый рубеж — 9,5 млн тонн ранних зерновых», — сообщил губернатор.
ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году донские труженики села намолотили 10,1 млн тонн зерна, в 2017 году установили рекорд, собрав более 13 млн тонн ранних зерновых культур, в 2018 году пришли к результату в 10 млн 115 тыс. тонн зерна.
Тем временем в соседнем Краснодарском крае уборочная страда завершилась. Кубань не только первой в стране завершила сбор хлеба, но и собрала рекордный урожай — свыше 11,1 млн тонн зерна, что на 700 тыс. тонн больше, чем в 2018 году.