Орск, Оренбургская область, , 13:09 — REGNUM

В Оренбургской области возбуждено три уголовных дела в отношении руководства машиностроительного концерна «ОРМЕТО-ЮУМЗ». Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СУКР по региону Анжелика Линькова, руководство предприятия подозревается в преднамеренном банкротстве, мошенничестве и сокрытии налогов.

Из трех уголовных дел два (о мошенничестве и банкротстве) переданы в полицию. Дело о налогах расследует СУ СКР по региону.

Напомним, машиностроительный завод оказался в кризисе. Весной 2019 года Арбитражный суд вынес решении о введении процедуры конкурсного производства на заводе.

Добавим, в июне 2019 года врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер поручил конкурсному управляющему проверить все сделки ЮУМЗ за последние пять лет, все сомнительные — расторгнуть, деньги вернуть. Конкурсные процедуры не должны повредить производственной деятельности, заявил врио главы региона.

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