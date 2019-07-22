Нур-Султан, , 13:08 — REGNUM

Через паромный комплекс морского порта Курык в Казахстане в первой половине 2019 года прошло 4680 пассажиров, что в 14,1 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 22 июля сообщает издание InBusiness со ссылкой на пресс-службу порта.

В компании уточнили, что по итогам 2018 года пассажиропоток порта составил 3623 человека, а в первой половине 2018 года — 332 человека. Отмечается, что паромный комплекс специализируется на перевалке зерна, нефтепродуктов, удобрений, химикатов и других грузов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-мая 2019 года доходы предприятий водного транспорта в Казахстане составили 1,5 млрд тенге ($3,96 млн), что на 51,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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