Москва, , 13:03 — REGNUM

Доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский иронично отнёсся к заявлению главы Минэкономразвития Максима Орешкина по поводу закредитованности населения, которая окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году.

Джон Уильям Уотерхаус. Вопрошание оракула. 1884 г

«Пророк! Оракул! Ведун! Всё это было бы здорово, если Орешкин не был министром, следовательно, предотвратить «взрыв» не было в его власти», — написал он на своей странице в Facebook.

Как уже сообщало ИА REGNUM, предупреждение о том, что закредитованность населения в России может привести к серьёзным проблемам в экономике России уже в ближайшие несколько лет, министр экономического развития Максим Орешкин сделал в эфире радио «Эхо Москвы».

По мнению чиновника, начать решать этот вопрос необходимо уже сейчас, а меры по сдерживанию роста потребительского кредитования входят в зону ответственности Центробанка.

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