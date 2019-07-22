Сеул, , 12:55 — REGNUM

Южнокорейская продуктовая компания Shinsegae Food завершила строительство второй фабрики по производству замороженной продукции в городе Осан. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, в новый пятиэтажный завод общей площадью 18 125 кв. м. было инвестировано 60 млрд вон (~$50,97 млн).

Мощность производства составляет 2 тыс. тонн замороженной пиццы, сэндвичей и пирожных в год.

Известно, что крупномасштабное производство пиццы начнется с конца июля, а в продажу продукция поступит с августа 2019 года.

Представили компании надеются, что после запуска завода в Осане объем производства составит 130 млрд вон (~$110,43 млн).