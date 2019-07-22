Москва, , 12:50 — REGNUM

На фоне напряжённости на Ближнем Востоке, усилившейся из-за захвата Ираном британского нефтяного танкера в Ормузском проливе, цены на нефть продолжают корректироваться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

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Также, по словам аналитика, на цены продолжают давить риски, связанные с ухудшением мировой экономики вследствие торговой войны между США и Китаем. На прошедшей неделе президент США Дональд Трамп заявил, что до заключения сделки с Пекином предстоит пройти долгий путь, а также он рассматривает возможность введения новых тарифов на китайские товары.

«Среднесрочный тренд по нефти Brent остаётся нисходящим, однако в краткосроке котировки могут скорректироваться с целью $65 — $66 за баррель», — считает эксперт.