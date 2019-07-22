Чебоксары, , 12:39 — REGNUM

В Чувашии руководство строительной компании «Стройком-21», которая выступала подрядчиком работ при реконструкции Московской набережной в Чебоксарах, хотят привлечь к субсидиарной ответственности. В настоящее время в отношении общества проводится процедура конкурсного производства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Конкурсный управляющий ООО «Стройком-21» сообщил об обращении в Арбитражный суд Чувашии с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности трёх контролирующих лиц компании — Виктора Разумова, Гагика Мартиросяна и Андрея Никитина. Речь идёт о взыскании в пользу общества денежных средств в размере 11 429 156,55 рублей.

Отметим, что решение о привлечении к субсидиарной ответственности было поддержано на прошедшем 14 июня собрании кредиторов. В нём приняли участие три кредитора с общим размером требований 6 282 686,74 рублей (или 76,45% от совокупного размера требований, включенных в реестр требований кредиторов должника). Кредиторы единогласно поддержали предложение о привлечении к субсидиарной ответственности руководителей и учредителей ООО «Стройком-21», в том числе «за приведение организации в состояние неплатежеспособности». Также единогласно проголосовали за оспаривание в судебном порядке более двух десятков «подозрительных сделок должника» «в целях защиты интересов кредиторов для возврата в конкурсную массу неправомерно перечисленных денежных средств».

Кроме того, кредиторы поддержали предложение о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц обществ «Элитстрой» и «Центр жилищного строительства» «за приведение организации в состояние неплатежеспособности, за преимущественное удовлетворение требований одного отдельного кредитора «Элитстроя» перед требованиями других кредиторов».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года стало известно о том, что Чувашское УФАС возбудило дело о возможных согласованных действиях участников торгов при проведении аукционов по реконструкции Московской набережной в Чебоксарах. Речь шла о двух обществах — «Элитстрой» и «Стройком-21». В ведомстве сообщали, что в 2016 году выполнение работ по реконструкции первого этапа набережной компанией «Элитстрой» было передано на субподряд «Стройкому-21» «на всю сумму контракта 136 077,18 тыс. рублей». В ведомстве полагают, что «Стройком-21», участвовавший в аукционе на выполнение работ по реконструкции второго этапа Московской набережной, «способствовал проведению аукциона»: в последующем «Элитстрой» передал договор субподряда (46,3% от стоимости контракта) обществу «Автодор». Рассмотрение дела в УФАС продлено до 28 сентября 2019 года.

Отметим, ООО «Стройком-21» решением Арбитражного суда Чувашии от 18 сентября 2018 года было признано банкротом, в отношении него была открыта упрощенная процедура конкурсного производства.

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