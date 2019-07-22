Москва, 22 июля 2019, 12:33 — REGNUM
Министру экономического развития РФ Максиму Орешкину стоит прочитать газеты четырёхлетней давности и узнать, что Евросоюз ввёл против России экономические санкции, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 22 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Максима Орешкина о том, что Россия заинтересована в сильной экономике Евросоюза.
Впрочем, как добавил Делягин, скорее всего, Орешкин просто не вникал в возможный смысл своих слов.
Напомним, как сообщалось ранее, в интервью «Эху Москвы» министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что для того, чтобы российская экономика была более сильной, ей «на сто процентов нужна сильная экономика Евросоюза», потому что сильная экономика Евросоюза, как рассчитывает Орешкин, будет делать более сильной экономику России.
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