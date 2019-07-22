Москва, , 12:33 — REGNUM

Министру экономического развития РФ Максиму Орешкину стоит прочитать газеты четырёхлетней давности и узнать, что Евросоюз ввёл против России экономические санкции, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 22 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Максима Орешкина о том, что Россия заинтересована в сильной экономике Евросоюза.

«Это пример абсолютно бессмысленного словоизлияния. Эти слова не имеют никакого смысла, кроме как «мы не хотим ссориться с Евросоюзом», — сказал Делягин. — Вообще говоря, министрам положено хотя бы иногда читать газеты, хотя бы трёх-четырёхлетней давности, и узнать, что Евросоюз ввёл против РФ экономические санкции. Это акт объявления экономической войны. Так и хочется спросить: господин Орешкин, а вы считаете, что люди, которые развязали против нас экономическую войну, должны быть сильнее или слабее, чтобы мы могли в этой войне выстоять? С другой стороны, по-моему, Орешкин учился во Франции и, возможно, считает, что если ЕС будет сильнее России и сумеет её раздавить, тогда России будет лучше».

Впрочем, как добавил Делягин, скорее всего, Орешкин просто не вникал в возможный смысл своих слов.

Напомним, как сообщалось ранее, в интервью «Эху Москвы» министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что для того, чтобы российская экономика была более сильной, ей «на сто процентов нужна сильная экономика Евросоюза», потому что сильная экономика Евросоюза, как рассчитывает Орешкин, будет делать более сильной экономику России.

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