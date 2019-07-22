Нур-Султан, , 12:23 — REGNUM

По состоянию на 1 июля 2019 года в Казахстане заключено 565 договоров в рамках государственно-частного партнёрства (ГЧП) на общую сумму 1,29 трлн тенге ($3,35 млрд). Об этом заявил заместитель министра национальной экономики республики Мади Такиев на пресс-конференции «Развитие государственно-частного партнёрства», сообщает издание InformBuro.

По его словам, государство планирует возместить инвесторам по этим проектам 1,1 трлн тенге ($2,86 млрд). Замминистра отметил, что компенсации предусмотрены для малопривлекательных проектов, которые требуют дополнительных гарантий государства.

Такиев добавил, что 276 договоров в рамках ГЧП заключено в сфере образования, 114 — в сфере здравоохранения, 65 — в жилищно-коммунальной сфере, 49 — в сфере культуры и спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая бывший министр образования и науки Казахстана Куляш Шамшидинова заявила, что в рамках государственно-частного партнерства в доверительное управление крупным компаниям планируется передать колледжи республики.

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