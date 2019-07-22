Москва, , 12:12 — REGNUM

Если министр экономического развития РФ Максим Орешкин говорит о том, что у него нет противоречий с Банком России, это свидетельствует о том, что он отказался от выполнения неотъемлемых обязанностей своего ведомства, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 22 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Орешкина о том, что у минэкономразвития нет никакого противостояния и конфликтов с Банком России.

Максим Орешкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Прежде всего заявление господина Орешкина вызвано аппаратной логикой, а не обычной человеческой, — сказал Делягин. — Аппаратный вес господина Орешкина мал, а аппаратный вес Банка России абсолютен. Поэтому после того как Минэкономразвития попыталось напомнить Банку России, что Минэкономразвития существует для того, чтобы в стране был экономический рост, Банк России разъяснил министерству экономического развития, что он думает про всех этих мелких министров, которые меняются пачками, и что в задачу Банка России экономический рост не входит. В задачу Банка России даже официально входит исключительно борьба с инфляцией. А про стабильность рубля они тактично забыли, хотя это прописано в Конституции».

Делягин подчеркнул, что расхождения между Банком России и Минэкономразвития обусловлены институционально, заложены в законы и являются одним из движущих противоречий российского государства, так как Минэконоразвития обязано обеспечивать рост экономики, а для этого нужно смягчение финансовой политики, а Банк России, если исходить из его функций, должен предельно ужесточать финансовую политику. Более того, экономист предположил, что если у Орешкина нет никаких конфликтов с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной, то это значит, что Орешкин отказался от выполнения неотъемлемых функций своего министерства.

Напомним, что в интервью «Эху Москвы» Максим Орешкин заявил, что у его ведомства нет противостояния с Банком России, что «мы с Центральным банком не ругаемся» и что «всех тех, кто пытается нас поссорить с Центральным банком, я вынужден разочаровать». В то же время Орешкин признал, что участвует в публичной дискуссии с Банком России.

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