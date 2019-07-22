Тюмень, 22 июля 2019, 12:11 — REGNUM
Из бюджета Тюменской области дополнительно к плановым направлены десятки миллионов рублей на ремонт муниципальных дорог. Соответствующее распоряжение подписал на заседании президиума регионального правительства 22 июля 2019 года губернатор Тюменской области Александр Моор.
Городу Ишиму выделены средства на ремонт подъездных дорог к садоводческим обществам «Бытовик», «Ишимсельмаш-2», «Швейник».
Более 20 млн рублей получит Тюмень для подготовки проектной документации, выполнения инженерных изысканий и проведения государственной экспертизы на строительство дорог в жилом районе «Березняковский».
За счёт средств областного бюджета в деревне Курмановка Сорокинского района проведут ремонт улицы Центральная, в том числе и ремонт моста через реку Лазариха. Планируется заменить ограждения и отдельные элементы опор, укрепить откосы, восстановить связи пролетных строений.