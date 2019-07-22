Москва, , 12:02 — REGNUM

Российский холдинг «Интер РАО» готовится продать 50% акций Экибастузской ГРЭС-2 казахстанскому энергетическому холдингу «Самрук-Энерго» за $20 млн. Об этом 22 июля сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, покупатель, согласно условиям сделки, возьмет на себя все поручительства по старым кредитам перед Евразийским банком развития и Внешэкономбанком России. Стороны сделки отказались от комментария по этому вопросу.

Специалисты отмечают, что ГРЭС-2 будет экономически эффективной только при полной загрузки мощности. Однако в настоящее время спрос на электроэнергию в республике сокращается, а экспорт имеет низкую рентабельность.

Отметим, Экибастузская ГРЭС-2 мощностью 1 ГВт является одной из крупнейших электростанций в Казахстане. На её долю приходится 5% от общего объема выработки электроэнергии в республике. 50% ГРЭС в 2005 году получило РАО «ЕЭС России» в счет уплаты долга в размере $246 млн.

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