Сеул, , 11:58 — REGNUM

По состоянию на конец марта 2019 года общий объем депозитов в банках Южной Кореи составил 2,13 квдрлн вон (~$1,8 трлн), что на 1,4% больше по сравнению с концом 2018 года. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Корейской корпорации страхования депозитов.

Согласно опубликованным данным, объем депозитов в банках страны увеличился на 1,7%, до 1,26 квдрлн вон (~$1,07 трлн).

С другой стороны, депозиты в иностранной валюте, напротив, сократились на 7,2% и составили 70,7 трлн вон (~$60,06 млрд). Это связано с тем, что обменный курс вона-доллар увеличился в первом квартале года до 1135 вон (~$1).

Объем страховых депозитов увеличился на 0,9%, до 778,3 трлн вон (~$661,17 млрд). Объем депозитов в сберегательных банках также увеличился на 0,7%, до 58 трлн вон (~$49,27 млрд).

Также в марте 2019 года в стране зафиксировали рост фондового индекса KOSPI до 2141 пункта.