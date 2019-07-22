Москва, , 11:51 — REGNUM

В режиме видеоконференции в Торгово-промышленной палате (ТПП) России прошел организованный совместно с Банком России семинар-совещание. Были обсуждены два вопроса: о механизмах реабилитации малых и средних предприятий по 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и о мерах Банка России по развитию системы финансирования малого и среднего бизнеса.

В совещании принял участие руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Вел семинар президент ТПП РФ Сергей Катырин.

Естественный интерес участников семинара-совещания вызвали механизмы реабилитации малых и средних предприятий по 115-ФЗ.

Как отметил Михаил Мамута, бизнес часто жалуется на ограничения на операции по счетам, это еще иногда называют блокировкой счетов. С такой ситуацией в 2018 году столкнулись до 20 процентов компаний. Однако, оказывается, чаще всего здесь 115-ФЗ вовсе не был «виноват»: проблемы вызывались несвоевременным представлением налоговых деклараций и т. д. (ФАС тоже имеет полномочия приостанавливать операции по счетам). Безусловно, есть много ограничений и в силу положений 115-ФЗ. Бывают и несправедливые приостановки операций. Михаил Мамута рассказал, как надо действовать в таком случае.

Нередко вопрос решается уже на уровне самого банка — именно на этом уровне 13 тысяч предприятий были реабилитированы. Инстанция выше — это Межведомственная комиссия, коллегиальная структура из представителей ЦБ и Росфинмониторинга, созданная при ЦБ в целях оценки обоснованности решений финансовых организаций об отказе в проведении операции или заключения договора банковского счета.

Этими механизмами можно и нужно пользоваться, отстаивая свою правоту, пояснил Михаил Мамута. Однако, подчеркнул он, прежде всего нужно руководствоваться специальными методическими рекомендациями, разработанными с участием ТПП РФ. В них четко указаны все ошибочные действия предпринимателя, которые могут привести к ограничению дистанционного банковского обслуживания, например, интернет-банка, онлайн-банка, или к отказу от выполнения операции — заключения договора банковского счета.

Михаил Мамута убеждал участников совещания, что обеспечение кредитования малого и среднего бизнеса — это один из приоритетов Банка России. Он рассказал о специальных программах для малых и средних предприятий (МСП), отметив, что вводятся специальные стимулирующие инструменты для банков, занимающихся кредитованием малого бизнеса.