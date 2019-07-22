Петрозаводск, , 11:33 — REGNUM

На 51-м заседании Межбанковского валютного совета центральных банков Белоруссии и России, состоявшемся 19−20 июля в карельском Петрозаводске, обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Об этом сегодня, 22 июля, проинформировал Нацбанк Белоруссии.

Межбанковский валютный совет состоялся с участием председателя правления Нацбанка Белоруссии Павла Каллаура и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Участники мероприятия рассмотрели экономическую ситуацию и ход реализации денежно-кредитной политики в Белоруссии и России в 2019 году, обсудили механизмы регулирования и надзора финансовой сферы, состояние банковских систем двух стран, обменялись информацией по другим актуальным вопросам текущей деятельности центробанков.

Межбанковский валютный совет Нацбанка Белоруссии и Центробанка России создан в ноябре 1999 года. Основными задачами совета являются подготовка межгосударственных соглашений в области банковской деятельности, унификация нормативно-регулятивной базы финансовой и банковской сфер для создания равных условий субъектам хозяйствования двух стран, а также подготовка рекомендаций по разработке и реализации координированной денежно-кредитной и валютной политики.

Напомним, что подписанным в 1999 году договором о создании Союзного государства Белоруссии и России предусмотрена единая валюта интеграционного образования. Александр Лукашенко считает, что её введение возможно в финале объединительного процесса и, при этом, эмиссионный центр должен быть разделён между РБ и РФ. Москва категорически не согласна с таким подходом, настаивая на едином эмиссионном центре. Белорусские учёные неоднократно высказывались в поддержку скорейшего ведения единой валюты, указывая на экономию при транзакциях и другие выгоды реализации такого решения.