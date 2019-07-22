Чита, , 11:28 — REGNUM

Фонд развития промышленности РФ одобрил предоставление льготного займа забайкальскому заводу по производству керамического кирпича «МИР». Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе забайкальского губернатора, речь идёт о выделении 24 миллионов рублей (16,8 миллиона рублей — средства федерального Фонда развития промышленности и 7,2 миллиона рублей — краевого фонда), которые позволят разнообразить ассортимент продукции и увеличить её поставки в Монголию. Таким образом, общая доля экспорта возрастёт с 5 до 10,5 процента.

Как пояснила генеральный директор регионального фонда развития промышленности Елена Мирсанова, проект завода «Мир» стал первым проектом, поддержанным федеральным фондом. Его общая стоимость составила 50 миллионов рублей.

Напомним, развитие Забайкальского края идёт в соответствии с планом реализации новой экономической политики, связанной с вхождением Забайкальского края и Бурятии в Дальневосточный федеральный округ. В марте 2019 года сообщалось о том, что бурятские свиноводы в 2019 году планируют увеличить поставки свинины в Монголию до 200 тонн ежемесячно. Это при том, что за весь прошлый год туда было поставлено около 500 тонн.

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