Тэгу, Южная Корея, , 11:25 — REGNUM

В первой половине 2019 года в южнокорейской провинции Кёнсан-Пукто зафиксировали сильный спад экспорта. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации международной торговли.

Согласно опубликованным данным, в первой половине 2019 года экспорт товаров из провинции Кёнсан-Пукто составил $18,17 млрд, что на 10,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что экспорт жидкокристаллических дисплеев сократился на 52,4%, устройств беспроводной связи — на 30,5%, листового железа — на 9,6%.

Экспорт товаров из города Тэгу сократился на 6,7%, до $3,78 млрд. В частности, экспорт автозапчастей сократился на 12,5%, текстиля — на 4,9%.

Специалисты из Ассоциации международной торговли предполагают, что во второй половине 2019 года экспорт продолжит сохранять нисходящую тенденцию.