Душанбе, , 11:24 — REGNUM

Угольные компании Таджикистана добыли по итогам первой половины 2019 года 715 тыс. тонн угля, что на 18,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 22 июля сообщает издание «Авеста» со ссылкой на министерство промышленности и новых технологий республики.

Уголь (cc) bycfotografem

Более 93% угля добывается на разрезах. За отчетный период было продано 717,4 тыс. тонн угля, из которых 424 тыс. тонн было направлено в ТЭЦ-2 в Душанбе. Экспорт угля из Таджикистана за полгода сократился на 63,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2019 года в Таджикистане добыли 450 тыс. тонн угля, что на 42,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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