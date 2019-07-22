Москва, , 11:34 — REGNUM

Граждане РФ лишены возможности зарабатывать деньги и поэтому вынуждены брать кредиты, чтобы поддерживать мало-мальски приемлемый уровень жизни, считает экономист, Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 22 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина, предупредившего о том, что проблема закредитованности граждан может «привести к взрыву».

«Прежде всего Орешкин — это просто исполнитель. Он не может оказывать влияния на государственную политику ни в силу своих аппаратных позиций, ни, как я полагаю, в силу своих интеллектуальных способностей. Но в данном случае он абсолютно прав, — сказал Делягин. — В результате деятельности либерального правительства Медведева и либерального Банка России происходит последовательное обнищание граждан Российской Федерации. И даже многократно изнасилованная российская статистика это показывает, пусть даже сильно занижая масштабы этого обеднения. Соответственно единственный способ для людей поддерживать хоть мало-мальски приемлемый уровень жизни — это брать кредиты. А поскольку возможности зарабатывать деньги они лишены, то это дорога в один конец — в обнищание».

Причём, как подчеркнул Делягин, это касается всех — и граждан, и предприятий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью «Эху Москвы» Орешкин заявил, что закредитованность населения в России может привести к серьёзным проблемам в экономике России, причём это произойдёт уже в ближайшие несколько лет. По словам главы ведомства, проблема приведёт к «взрыву» уже в 2021 году.

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