Рабат, , 13:07 — REGNUM

Фонд социального страхования Марокко провел заседание Совета директоров для обсуждения опубликованных статических данных по показателям заработной платы граждан страны в 2018 году. На заседании присутствовал министр по вопросам занятости и трудоустройства Марокко Мухаммед Ятим. Согласно отчету Фонда, средняя заработная плата марокканцев составляет порядка 470 долларов в месяц. Марокканское информационное издание MAP сообщает, что многие работники получают меньше минимальной заработной платы.

В разбивке по конкретным секторам занятости средняя заработная плата варьируется. Так, в государственном секторе она составляет порядка 790 долларов в месяц, самые высокооплачиваемые работники заняты в финансовом и страховом секторах, где ежемесячно получают свыше 1 500 долларов. Согласно статистике, самые низкие заработные платы зафиксированы в сельскохозяйственном секторе (порядка 315 долларов).

В то время как общая средняя заработная плата с 2017 года увеличилась на 1,7%, потребительские цены также выросли. Многие марокканские работники получают минимальную заработную плату, которая составляет 250 долларов в месяц, что отражает низкую покупательную способность граждан.