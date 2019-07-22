Амман, , 11:49 — REGNUM

Промышленная палата Аммана опубликовала новые статические данные по экспорту Королевства в первой половине 2019 года. Так, показатель промышленного экспорта Иордании за данный срок вырос на 12,7% по сравнению с первыми шестью месяцами 2018 года. Объем экспорта страны в январе-июне 2019 года составил 3,15 миллиарда долларов.

Иорданское информационное издание Alrai сообщает, что в пятерку основных партнеров Королевства вошли Индия, Саудовская Аравия, США, Ирак и Палестина, которые аккумулировали свыше половины всего экспорта страны.

Согласно статистическим данным, основной объем общего экспорта Иордании пришелся на сферы горнодобывающей отрасли, химической продукции и медицинских товаров. Несколько хуже дела обстоят в кожевенном, швейном и сельскохозяйственных секторах, отметили в Промышленной палате.

Напомним, что за 2018 год экспорт Иордании увеличился на 10%, достигнув шести миллиардов долларов.