Фокино, , 11:16 — REGNUM

Объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения ЗАТО Фокино администрация Приморья отдаёт в концессию. Это, по их мнению, позволит построить две газовые котельные и привлечь инвестиций на сумму более 2 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно концессионному соглашению, которое в настоящее время рассматривается Заксобранием Приморья, общий объём инвестиционных обязательств составит 2,3 млрд рублей, а срок соглашения составит 25 лет. Соглашение оговаривает строительство двух блочно-модульных газовых котельных, реконструкцию центральных тепловых пунктов и замену изношенных тепловых сетей. Стоимость передаваемого имущества оценивается в 50,8 млн рублей.

Как рассказала первый вице-губернатор Вера Щербина, в результате данных мероприятий произойдёт снижение теплопотерь с 28,8% до 11,8% от отпуска тепловой энергии в сеть.

«Замещение мазутных котельных газовыми позволит снизить потребление топочного мазута до 22 тысяч тонн. Это снизит нагрузку на краевой бюджет в части возмещения затрат на топливо с 2022 года», — рассказала Вера Щербина.

Концессионер будет выбран в результате проведения конкурса, который уже объявлен компанией «ИКС Фокино», владельцем которой является Махмуд Эфендиев, а сама компания создана в феврале 2019 года. Концендентом по соглашению выступает краевой департамент по ЖКХ и топливным ресурсам совместно с «Примтеплоэнерго».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Костроме в концессию компании ТГК-2 по решению депутатов городской думы отданы городские теплосети. Обсуждение данного вопроса длилось несколько лет, но ветхое состояние теплотрасс вынудило участников процесса действовать быстрее, тем более, что компания ТГК-2 предлагает программу модернизации теплосетей. Объём инвестиций составляет 1,147 млрд рублей.