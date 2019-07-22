Рабат, , 12:15 — REGNUM

Компания Huawei, являющаяся одним из крупнейших мировых лидеров в сфере телекоммуникаций, объявила о своих планах по запуску мобильной сети 5G в Королевстве Марокко. Об этом заявил директор по маркетингу и развитию компании Huawei в Марокко Чакиб Ашур в ходе проведения 9-ой ежегодной международной конференции представителей сферы телекоммуникаций в регионе Северной Африки.

Марокканское информационное агентство MAP сообщает, что на данный момент компания находится на стадии получения одобрения проекта со стороны правительства страны.

Ранее в марте 2019 года марокканский телекоммуникационный провайдер Inwi также объявил о готовности запустить мобильное покрытие 5G. Исполнительный директор компании Фадуа Лаарусси тогда заявил, что провайдер Inwi имеет современную инфраструктуру и оборудование, необходимое для решения любых технических вопросов.

Отметим, что Huawei и Inwi являются стратегическими партнерами в Северной Африке и уже заключили соглашение о совместном осуществлении пилотных проектов 5G, что позволит Марокко стать первой страной на континенте, использующей данное мобильное покрытие.