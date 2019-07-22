Оренбург, , 10:56 — REGNUM

В бюджет Оренбурга за первое полугодие 2019 года поступило 2 млрд 292 млн рублей налоговых доходов, что на 5% (на 108,2 млн рублей) больше поступлений прошлого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФНС по региону.

Значительный рост отмечен по поступлениям таких налогов, как налог на доходы физических лиц — на 4,7% (46,1 млн рублей) и по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, — на 10,3% (76,8 млн рублей).

Добавим, в декабре 2018 года горсовет Оренбурга утвердил бюджет на 2019 год. Согласно решению, общий объем доходов на 2019 год запланирован в сумме 11 817 643 500 рублей, а расходов — 11 861 943 500 рублей. Дефицит бюджета города Оренбурга на 2019 год утвержден в сумме 44 300 000 рублей.