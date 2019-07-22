Копенгаген, , 11:16 — REGNUM

Компания Volvo отозвала порядка полумиллиона своих автомобилей со всего мира после нескольких случаев возгорания в двигателе. Эта мера также коснулась датского рынка, откуда до продажи было вывезено 6500 единиц авто, в которых установлен предположительно бракованный двигатель.

Информацию подтвердил пиар-менеджер компании Volvo в Дании Ян Ларсен. Так, менеджер заявил: «Мы называем принятое нами решение «превентивным отзывом», поскольку безопасность клиентов — это один из приоритетов Volvo», — об этом пишет датская газета Finans («Финансы»).

Пиар-менеджер компании также отметил, что владельцам автомобилей Volvo в Дании беспокоиться не о чем, однако призвал всех пользователей незамедлительно обращаться в сервис Volvo в случае появления запаха гари в двигателе машины.