Ярославль, , 10:58 — REGNUM

В Ярославле развлекательный центр «Волков-плаза», строительство которого велось несколько лет, получил акт о вводе в эксплуатацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель застройщика Сергей Смоленский.

Разрешение на строительство нового здания на площади Волкова, в зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, было получено около 10 лет назад. Стройка началась в начале 2010-х годов. Она вызвала протесты градозащитников, которые посчитали, что возведение нового объекта нарушает принципы охраны исторического центра Ярославля. По их жалобе Министерство культуры приостанавливало стройку, однако затем отозвало свой запрет.

«Акт о вводе объекта в эксплуатацию свидетельствует о том, что объект соответствует всем требованиям законодательства. Сейчас решается вопрос о заполнении площадей, идет отделка помещений. После этого состоится официальное открытие центра», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Смоленский.

Развлекательный центр включает в себя подземную парковку, заезд на которую организован с улицы Собинова.

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