Нур-Султан, , 10:44 — REGNUM

В Казахстане по итогам первого квартала 2019 года выявили 1,8 тыс. фактов ввоза товаров из Киргизии по адресу несуществующих получателей. Об этом сообщили в комитете государственных доходов министерства финансов Казахстана.

В ведомстве отметили, что пропускные пункты на казахстанско-киргзистанской границе не оборудованы современной техникой, что усложняет контроль незаконного импорта товаров.

В комитете напомнили, что с 27 марта принято решение об усилении контроля на пунктах пропуска на границе с Казахстаном. Для устранения заторов контрольные мероприятия проводятся по пути следования.

Отметим, 22 июля СМИ Киргизии сообщили о скоплении многокилометровой очереди вдоль объездной дороги на Иссык-Куль. Автомобили не могли проехать через контрольно-пропускной пункт «Кен-Булун-автодорожный».

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