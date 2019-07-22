Оренбург, , 11:06 — REGNUM

Оренбургские налоговики чистят Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) от тех компаний, которые имеют признак недостоверности. За первое полугодие из списка исключено 914 юридических лиц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФНС по региону.

По данным ведомства, таким образом пресекается деятельность юридических лиц, участниками либо руководителями которых являются «подставные лица». В Оренбуржье находится примерно 1,5 тыс. организаций, имеющих признак недостоверности. Уже есть решение в отношении 1,3 тыс. компаний об их предстоящем исключении из ЕГРЮЛ.

Запись в госреестре о том, что у организации указаны недостоверные сведения, сигнализирует добросовестным компаниям о риске взаимодействия с таким юрлицом. Чтоб избежать исключения из реестра, компания может самостоятельно предоставить в налоговую службу достоверные данные (сведения об адресе, участнике или руководителе). Это позволит руководителям и собственникам избежать ограничения их участия в новых юридических лицах в будущем.