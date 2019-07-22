Хабаровск, , 10:57 — REGNUM

Предпринимательское сообщество Хабаровского края упрекает налоговиков в том, что они сделали существование частного бизнеса в регионе фактически невозможным. Счета блокируются даже при копеечной задолженности, что может стать фатальным для предприятий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Просьбу о снижении давления на бизнес предпринимательское сообщество региона озвучило на заседании проектной группы по управлению инвестиционным климатом в правительстве региона.

Согласно информации УФНС по Хабаровскому краю, только в первом полугодии 2019 года налоговая служба приняла более 42 тыс. решений о блокировке счетов предприятий. Общая сумма налоговой задолженности предприятий составила порядка 5 млрд рублей. На сегодняшний день погашено 43% или чуть больше 2 млрд рублей.

Но предприниматели с таким подходом не согласны. Они признают, что уклоняться от уплаты налогов недопустимо, но отмечают, что счета блокируют порой за копеечные долги. Процесс же снятия блокировки, вопреки утверждениям УФНС о трёхдневном сроке, порой затягивается на недели.

Бизнес предлагает сократить сроки отмены блокировки до 1 дня, а также ввести упрощенную систему оплаты задолженности менее 1 тыс. рублей.

Принимавшая участие в заседании представитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) Ольга Курилова отметила, что в Хабаровском крае сегодня — один их самых высоких в стране показателей давления на бизнес именно со стороны фискальных органов.

Представитель АСИ отметила, что, к большому сожалению, Налоговая служба в Хабаровском крае пока не вышла на тот клиентоориентированный уровень, как это сделали органы власти и другие контрольно-надзорные органы.

Ольга Курилова «Возможно, вам нужно познакомиться с опытом других регионов, потому, что этот показатель, в конечном счёте, влияет и на инвестиционный климат в регионе».

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Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край стал менее привлекательным для инвесторов. Индекс промышленного производства в первом полугодии 2019 года снизился и составил 96,8% к аналогичному периоду прошлого года.

На Камчатке ситуация не лучше. Там чиновники подали в суд на предпринимателя за долг в 1 копейку, который, к тому же, оказался давно погашенным.