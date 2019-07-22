Сеул, , 10:21 — REGNUM

Южная Корея заняла первое место среди десяти крупнейших стран-экспортеров мира по уровню спада экспорта товаров. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Всемирной торговой организации (ВТО).

Согласно опубликованным данным, в период с января по апрель 2019 года среди десяти крупнейших стран-экспортеров только Китай и США зафиксировали рост экспорта.

Экспорт Китая составил $744,51 млрд, что на 0,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А экспорт США увеличился на 0,5%, до $543,62 млрд.

Известно, что самый большой спад экспорта был зафиксирован в Южной Корее. В период с января по апрель 2019 года экспорт страны составил $181,48 млрд, что на 6,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На втором и третьем месте данного рейтинга расположились Германия и Япония. Экспорт Германии сократился на 6,4%, а экспорт Японии — на 5,6%, до $233,83 млрд.