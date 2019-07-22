Москва, , 10:14 — REGNUM

Платежная система Western Union с 22 июля ограничила размер перевода денежных средств из России за границу, сообщили в пресс-службе компании.

Так, с сегодняшнего дня лимит установлен на уровне 600 тыс. рублей в месяц. Соответствующие ограничения введены в связи с требованиями закона по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма.

Отмечается, что ограничения не касаются переводов в Казахстан, Киргизию, Китай и Вьетнам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны. Такие ограничения начали действовать с середины апреля и коснулись Вьетнама, КНР и Киргизии.

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