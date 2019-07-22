Владивосток, , 10:24 — REGNUM

Министерство сельского хозяйства РФ планирует потратить на участие в пятом Восточном экономическом форуме, который состоится с 4 по 6 сентября во Владивостоке, 97,6 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных сайта госзакупок.

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Предмет закупки — создание экспозиции агропромышленного фестиваля и стенда Министерства сельского хозяйства для ведомства в Восточном экономическом форуме в 2019 году.

На участие в аукционе поступило две заявки от ООО «Красный квадрат» и ООО «Мультимедиа».

Победителем признан «Красный квадрат» предложивший 97 560 900 рублей, на 1 млн меньше начальной максимальной цены.

Перечень необходимого к исполнению в техническом задании включает 16 пунктов.

Наличие презентационной зоны — стеновой конструкции размером 80 кв. м, Минсельхоз видит с «начинкой» из различных светодиодных ламп, модулей, обилием оргтехники, звукового оборудования, барных стульев, кресел, диванов, открытой переговорной зоны, объёмного светового логотипа ведомства, флористические композициями из живых цветов, прожекторов, подсобного помещения, дегустационной зоны и так далее. Обязательно натяжные потолки и прочая современная отделка.

Экспозиция агропромышленного фестиваля включает основной выставочный павильон площадью не менее 361 кв. м.

«Оформление внутренних стен и потолка — черная негорючая ткань блэк-аут, посвященной дальневосточной земле и её природным ресурсам, уникальным сельскохозяйственным отраслям, которые дают жизнь и пищу не только местным жителям, но и населению всего государства. Должен подниматься вопрос развития и расширения сельскохозяйственных территорий с их уникальной природной и земельной экосистемой, богатой сельскохозяйственным потенциалом, благодаря территориальному расположению и сочетанию морских, лесных и земельных ресурсов и угодий, необходимых человеку для дальнейшего развития. Должна быть отражена связь прошлого и будущего человека Дальнего Востока и его дорога на пути к новому технологическому укладу», — уточняется в техзадании.

Также заказчик заявляет о создании гастрономической зоны, с воссозданием атмосферы дальневосточной тайги с использованием характерных декоративных элементов, демонстрирующих особенности местного колорита, а так же предоставляющей возможность дегустации продуктов ДФО в индивидуальных павильонах-рабочих зонах.

Исполнитель обязан обеспечить выставочный комплекс ландшафтным дизайном с использованием живых и искусственных растений не менее 150 штук, предоставить одноразовую посуду (крафт, дерево) не менее 5 тыс. штук.

Экспозиция будет освещаться лазерными источниками света, мощность 1700 мВт не менее 50 штук.

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Как сообщало ИА REGNUM, с каждым годом участники Восточного экономического форума в Приморье тратят огромные средства на свои презентации в надежде получить инвестпроекты, которые помогут в развитии регионов.