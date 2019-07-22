Орск, Оренбургская область, , 10:01 — REGNUM

В Орске Оренбургской области прекращено действие лицензии на осуществление деятельности в сфере использования источников ионизирующего излучения (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности) акционерному обществу «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, руководство концерна само проявило инициативу и обратилось в Роспотребнадзор с заявлением об аннулировании лицензии, которая дает право на эксплуатацию, хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих).

Напомним, ОРМЕТО-ЮУМЗ стал жертвой финансового кризиса. С осени 2018 года на предприятии действовал режим вынужденного простоя. В конце 2018 года была предпринята попытка возобновить производство, но она оказалась неудачной. 14 мая 2019 года состоялось заседание Арбитражного суда области, на котором принято решение о введении процедуры конкурсного производства в отношении предприятия. Как утверждают чиновники, процедура является вынужденной мерой и необходима для списания кредиторских долгов.

На базе завода создано новое предприятие «Уралмаш-Горное». В июне конкурсным управляющим машиностроительного концерна с ООО «Уралмаш ГО» заключен договор аренды производственного комплекса предприятия на 11 месяцев для изготовления крупнотоннажного конвертера по заказу ООО «ЕвразХолдинг».

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