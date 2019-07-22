Ярославль, , 09:59 — REGNUM

В Ярославской области начался прием замечаний новой кадастровой оценки объектов недвижимости. Об этом сообщает ГБУ «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов».

Ярославль

Переоценка кадастровой стоимости происходит один раз в пять лет и проходит в Ярославской области в 2019 году. Кадастровая стоимость влияет на размер налога или арендной платы. Специалисты «Центра кадастровой оценки, рекламы и торгов» переоценили три видов объектов недвижимости: объекты капитального строительства, земельные участки населенных пунктов и земли промышленности и иного специального назначения. Это около 1,5 миллиона объектов недвижимости. Как правило, кадастровая стоимость недвижимости увеличивается после переоценки, что ведет к росту налогов.

Промежуточные итоги оценки размещены на сайте правительства Ярославской области. Владельцы объектов недвижимости могут ознакомиться с ними и сравнить, как изменилась кадастровая оценка и насколько вырастет налог на имущество.

«В течение 50 дней с даты публикации промежуточного отчета любые заинтересованные лица могут направить свои замечания к представленным данным в Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов. Последний день приема — 29 августа», — сообщил директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов.

Новые данные кадастровой оценки будут использоваться для целей налогообложения с начала 2020 года.