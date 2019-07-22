Душанбе, , 09:56 — REGNUM

За первые шесть месяцев 2019 года Таджикистан посетили 604,2 тысячи иностранных граждан. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает Таджикское телеграфное агентство со ссылкой на агентство по статистике при президенте страны.

Больше всего в Таджикистан иностранцы приезжали с личными целями — 86,9%, а именно 524,8 тысячи человек. Количество же туристов значительно меньше — 23,7 тысячи человек, то есть 3,9% от общего числа посетивших страну иностранных граждан.

Напомним, что ранее глава комитета по развитию туризма Нуъмон Абдугаффорзода сообщал о том, что только в первом квартале 2019 года Таджикистан уже посетили более 215 тысяч иностранных туристов. Более того, чиновник предрёк рост туристического потока, несмотря на вводимую пошлину — 1 доллар за каждые сутки пребывания в стране.

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