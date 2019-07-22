Чебоксары, , 09:51 — REGNUM

В Чувашии на повторном собрании кредиторов акционерного общества «Гэсстрой» (г. Новочебоксарск) принято решение о заключении мирового соглашения. Как это отразится на дальнейшей процедуре конкурсного производства, не сообщается, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Отмечается, что собранием кредиторов акционерного общества «Гэсстрой» принято решение об утверждении мирового соглашения «с дополнением «Чувашкредитпромбанка». На каких условиях будет заключено соглашение и каковы дополнительные требования банка, не уточняется. В качестве представителя собрания кредиторов, уполномоченного для подписания мирового соглашения, избран Александр Манилов.

Как сообщало ИА REGNUM, решением Арбитражного суда Чувашии от 8 февраля 2019 года по делу общество «Гэсстрой» (г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 10) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Иск подала УФНС по Чувашии, заявив в ходе конкурсного производства о требовании в размере 21 666 586,02 рубля. В числе крупных кредиторов также ПАО «Т Плюс», которое ранее просило включить в реестр требований 1 339 644,73 рублей долга.

Читайте также: Преднамеренное банкротство? «ГЭССТРОЙ» в Чувашии будут банкротить

А также: Дело чувашского «Гэсстроя»: сумма требований налоговиков возросла в 12 раз

Напомним, 29 января 2019 года в реестре были требования кредиторов на общую сумму 28,8 млн рублей, в том числе 19 839 137,06 рублей (68,87% от общего числа установленных кредиторов) заявил АКБ «Чувашкредитпромбанк», общество «Строй-Изоляция» — 7 021 771,63 рублей (24,37%).

Отметим, что в ходе конкурсного производства в перечне основных средств общества оказались административное здание площадью 1612,4 кв. метра в Новочебоксарске и мастерская (на фактическую сумму порядка 3,6 млн рублей), земельные участкик по улице Промышленная с цехами, полигоном железобетона, административными корпусами автобазы, складами, бензоколонками (на 14,2 млн рублей). В автопарке «Гэсстроя» — 22 транспортных средства.

Предприятие зарегистрировано в 1993 году, его учредителем являлось министерство имущественных отношений Чувашии. Основной вид экономической деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.

Читайте ранее в этом сюжете: По делу о банкротстве чувашского «Гэсстроя» кредиторам предложили «мировую»