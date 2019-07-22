Москва, , 09:41 — REGNUM

Предстоящая неделя обещает высокую активность на финансовых рынках. Об этом 22 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, заседание Европейского центрального банка может придать свежие импульсы для евро. А данные по ВВП США помогут оценить возможные действия ФРС США на июльском заседании, что отразится на позициях доллара США. Кроме того, в пятницу, 26 июля, состоится заседание Банка России, на котором ожидается снижение ключевой ставки, отметил эксперт.

По его словам, турбулентность на рынке нефти также будет оказывать давление на рубль в течение всей недели. В таких условиях волатильность российского рубля будет нарастать с каждым днем.

Егоров добавил, что календарь наступившего понедельника довольно спокойный. А потому курсы валют на российском рынке будут двигаться по большей части под воздействием технических факторов в рамках нешироких диапазонов. Курс доллара будет консолидироваться в границах 62,80—63,20 руб. курс евро 70,60—70,90 руб.