Сеул, , 09:42 — REGNUM

В Южной Корее продано более 100 тыс. автомобилей Mercedes-Benz E-Class. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Mercedes-Benz Korea.

По их словам, 19 июля представители компании поставили 100 тысячный автомобиль в Южную Корею.

Известно, что автомобили модели E-Classофициально были представлены в Южной Корее в 2016 году, а объем продаж за три года достиг 100 тыс. единиц.

Стоимость автомобилей модели E-Class в Южной Кореи варьируются от 60 до 100 млн вон ($51 тыс. ~ $85 тыс.).

Известно, что в первой половине 2019 года самой продаваемой моделью автомобиля марки Mercedes-Benz Korea в Южной Корее стала E300. В первом полугодии было продано 13 311 автомобилей модели E300 (включая E 300 4MATIC).