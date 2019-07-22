Душанбе, , 09:18 — REGNUM

По итогам первой половины 2019 года Таджикистан посетили 604,2 тыс. иностранных граждан, сообщили в агентстве по статистике при президенте республики.

В личных целях Таджикистан посетили 524,8 тыс. человек, в туристических целях — 23,7 тыс. человек. В агентстве уточнили, что на 1 апреля 2019 года в республике действовало 133 туристические компании и 168 гостиниц.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным всемирной туристической организации UNWTO, Таджикистан занял первое место в рейтинге стран по приросту туристического потока. В 2018 году численность туристов в республике выросла на 190%.

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